Radrenn-Ereignis an der Wewelsburg – Streckenfest am Freitag, 22. August 2025 von 13 bis 15 Uhr und ganztägig freier Eintritt ins Museum

Die Lidl Deutschland Tour, das wichtigste deutsche Rennrad-Ereignis, kommt dieses Jahr nach Ostwestfalen und fährt am Freitag, 22. August 2025 die Wewelsburg an. Von 13 bis 15 Uhr veranstaltet das Kreismuseum Wewelsburg auf dem Verwaltungsparkplatz ein Streckenfest mit einem Angebot an Snacks und Getränken, das Maskottchen Falko wird auch vor Ort sein.

Anfeuern kann man die internationalen Stars des Radsports, wenn sie sich circa gegen 14:15 Uhr (plus/minus 15 Minuten) den Burgberg hochquälen.

