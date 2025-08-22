TuS Elmerborg Altenbüren zieht erneut ans Meer: Bereits zum 15. Mal im Zeltlager an der Ostsee

Mitte August versammelte der TuS Elmerborg Altenbüren erneut viele Menschen, die dem TuS nahestehen auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz der Stadt Braunschweig in Lenste an der Ostseeküste. Bereits zum 15. Mal zog es 145 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu dem traditionsreichen Zeltlager, das seit Jahren als ein Highlight des Jahres gilt.

Ein vielseitiges Programm bot zahlreiche Aktivitäten: Vom gemeinsamen Abschluss des Sportabzeichens bis hin zu Wasserspielen mit Motorpumpe am Strand, einem großen Dartturnier und natürlich viel Meer bescherten allen Teilnehmenden unvergessliche Erlebnisse.

Dank des bewährten Organisationsteams lief die Planung reibungslos: klare Abläufe undsichere Rahmenbedingungen sorgten dafür, dass sich die Teilnehmenden voll darauf konzentrieren konnten, neue Freundschaften zu knüpfen, Fähigkeiten zu entwickeln und gemeinsam eine tolle Zeit zu haben. Das perfekte Wetter rundete das Erlebnis ab und verstärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe.

Die Verantwortlichen beim TuS Elmerborg Altenbüren zeigten sich mit diesem Zeltlager erneut hochzufrieden: Es bietet nicht nur sportliche Herausforderungen, sondern stärkt auch Gemeinschaft, Verantwortung und das Miteinander.

Die Vorfreude auf das nächste Zeltlager 2026 ist jetzt schon enorm groß.

Quelle: TuS Elmerborg Altenbüren, i.A. Dominik Andreas

Bild:​145 Teilnehmende des Zeltlagers des TuS Elmerborg Altenbüren an der Ostsee

Fotocredit: TuS Elmerborg Altenbüren