Beatrix Klammeck, 40 Jahre im Dienst der Stadt Brilon – Bürgermeister Dr. Bartsch bedankte sich für die langjährige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit

Beatrix Klammeck, 40 Jahre im Dienst der Stadt Brilon – Bürgermeister Dr. Bartsch bedankte sich für die langjährige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit

Mit Beatrix Klammeck konnte am 01. August 2025 eine weitere verdiente Mitarbeiterin der Stadt Brilon auf 40 Jahre Tätigkeit im öffentlichen Dienst zurückblicken. Dies wurde gebührend im Beisein von Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung sowie Personalratsvorsitzende Rita Niehaus im Rathaus gefeiert. Bürgermeister Dr. Bartsch bedankte sich für die langjährige gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Frau Klammeck wurde als Bibliotheksassistentin ausgebildet und arbeitete über viele Jahre in der Stadtbibliothek und im Stadtarchiv, bevor sie sich entschloss, neue Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahrzunehmen. Derzeit ist sie als Sachbearbeiterin im Bereich Finanzen für das Gebiet Elternbeiträge Schule, Kindergärten und Kindertagespflege zuständig.

Ihre ruhige und freundliche Art sowie ihr Fachwissen führten schnell zu einer großen Anerkennung. Bürgermeister Dr. Christof Bartsch dankte herzlich für die lange Treue zum Arbeitgeber Stadt Brilon und wünschte weiterhin alles Gute.