Brilon: Regelmäßige Stadtführungen an den Samstagen um 11 Uhr ab Museum Haus Hövener

Brilon: Regelmäßige Stadtführungen an den Samstagen um 11 Uhr ab Museum Haus Hövener

Der Briloner Heimatbund Semper Idem e.V. bietet die regelmäßigen Stadtführungen am Samstag um 11:00 Uhr ab Museum Haus Hövener an. Einheimische, Sauerländer und natürlich die Gäste der Stadt haben die Gelegenheit am Samstag, zur Marktzeit, in die Geschichte Brilons einzutauchen.

Wer durch die Altstadt der historischen Hansestadt und ehemaligen Hauptstadt des Herzogtums Westfalen spaziert, wandelt durch viele Jahrhunderte und begegnet stummen Zeitzeugen, die, wenn sie erzählen könnten, bewegende Romane füllen würden. Die Themen sind so vielfältig wie die Denkmäler, die besucht werden. Das Rathaus als Keimzelle der mittelalterlichen Wirtschaft, die Propsteikirche als Symbol der kurkölnischen Herrschaft oder das Derker Tor als Relikt der ehemaligen Stadtbefestigung sind nur einige Stationen, die in ihrer Bedeutung für Mensch und Stadt dargestellt werden.

Für den Erlebnisrundgang durch die mittelalterliche Hansestadt Brilon sind im Museum Haus Hövener 5€ zu entrichten, Kinder und Schüler bis einschließlich 12 Jahre sind frei, Jugendliche/ Schüler/Studenten zahlen 2,50€. Nach der Führung kann das Museum Haus Hövener kostenlos besucht werden. Zu allen Gebäuden und darüber hinaus gibt es weitere Informationen im interaktiven Stadtmodell des Museums.

Anmeldungen nimmt das Museum Haus Hövener unter Telefon: 02961 – 9 63 99 01 oder per Mail unter: [email protected] gern entgegen.

___________________

Quelle Text + Bild: Museum Haus Hövener, Apollonia Held-Wiese