Große Freude im Kindergarten Spatzennest in Messinghausen: Spende über 500 Euro von Ray Facility Management Group

Große Freude im Kindergarten Spatzennest in Messinghausen: Spende über 500 Euro von Ray Facility Management Group

Große Augen und fröhliche Kinderstimmen gab es im städtischen Kindergarten „Spatzennest“ in Messinghausen, als Herr Vogt von der Firma Ray Facility Management Group eine Spende in Höhe von 500 Euro überreichte. Die Kinder und Erzieher/innen empfingen den Gast mit einem liebevoll vorgetragenen Lied und überreichten ihm als Dankeschön eine selbstgebastelte Karte.

Mit dem gespendeten Geld wurden bereits zahlreiche neue Spielsachen angeschafft: Besonders beliebt ist der monatlich wechselnde Rollenspielbereich, in dem die Kinder nun in verschiedene Rollen schlüpfen können: Ob als Pizzabäcker mit Ofen und Picknickkorb, als Arzt mit Arzttisch, Laptop und Headset oder als Postmitarbeiter an der Poststation. Auch neue Baustellenfahrzeuge für den Bauteppich bereichern nun den Spielalltag.

„Ein herzliches Dankeschön an die Ray“, sagen die Kinder und das Team des „Spatzennests“, sie sind begeistert über die neuen Spielmöglichkeiten.

___________________________________

Quelle Text und Bild: Kindergarten Messinghausen