Trump und die Notenbank: Ein Gefährliches Spiel – US-Präsident schießt gegen die Fed …

Trump und die Notenbank: Ein Gefährliches Spiel – Kommentar von Bernd Kramer

US-Präsident Donald Trump schießt gegen die Fed, weil ihm die Leitzinsen zu hoch erscheinen und ihm unabhängige Institutionen nicht in den Kram passen. Sie schränken seine Macht ein. Der Angriff auf die Notenbank ist jedoch das Spiel, das für ihn am gefährlichsten werden könnte. Wachsen die Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Anti-Inflationskurses der Fed, steigen die Inflationserwartungen am Finanzmarkt und damit auch zeitverzögert die Geldentwertung. Zugleich wird die Staatsfinanzierung teurer, weil der langfristige Zins nach oben geht. Höhere Inflation und ein noch größeres Staatsdefizit – das mögen selbst eingefleischte Trump-Fans nicht.

