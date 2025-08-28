Lions Club Brilon-Marsberg lädt zu einem Klassiker der Filmgeschichte ins Kino ein

Lions Club Brilon-Marsberg lädt zu einem Klassiker der Filmgeschichte ins Kino ein

Bereits zum dritten Mal zeigt der Lions-Club Brilon-Marsberg einen Klassiker der Filmgeschichte. Nach den großen Erfolgen der beiden Filme „Die Feuerzangenbowle“ und „Casablanca“ steht in diesem Jahr “Comedian Harmonists“ auf dem Programm.

Dafür wurde extra der große Saal im Cineplex Kino in Brilon gebucht. Am 24.9.2025 geht es um 19.30 Uhr los. Ab 18.30 Uhr können sich die Besucher und Besucherinnen bei einem Gläschen Sekt auf den Film einstimmen. Es gilt freie Platzwahl.

Karten werden ab sofort im Vorverkauf bei Richter-Fenster in der Oststraße 33 in Brilon oder bei der Brilon Wirtschaft und Tourismus (BWT) am Marktplatz verkauft. Restkarten sind dann am Veranstaltungstag an der Abendkasse im Kino erhältlich. Vom Kartenpreis 10,- € spendet der Lions Club je Karte 5,- €.

Die Mitglieder des Lions Clubs freuen sich auf viele Besucher!

__________________________________

Quelle:Lions Club Brilon-Marsberg, i. A. Joachim Richter (Activity-Beauftragter)