Bei einem Besuch bei Oventrop informierten sich Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch über die aktuellen Entwicklungen bei dem sauerländer Familienunternehmen.

Bei einem Besuch bei Oventrop informierten sich Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Vertreter der Briloner SPD über die aktuellen Entwicklungen bei dem sauerländer Familienunternehmen.

Oventrop hatte zu Beginn des Jahres bekannt gegeben, den Standort in Brilon auszubauen. Bis Anfang 2027 will das Unternehmen alle Geschäftsaktivitäten in Deutschland in Brilon bündeln. „Brilon ist bereits seit mehr als zehn Jahren der größte Oventrop-Standort. Nun entwickeln wir uns hier noch einmal weiter und schaffen Büroarbeitspl.tze für unsere Verwaltung. Brilon wird damit der neue Stammsitz unserer international tätigen Oventrop-Gruppe“, so Michael Scheller, Mitglied der Oventrop Gesch.ftsführung. Bei einem Rundgang durch das Werk erläuterte Michael Scheller den Besuchern die Pläne des Unternehmens für die kommenden Jahre. „Wir wollen ein eigenständiges Familienunternehmen aus dem Sauerland bleiben. Dieses Ziel erreichen wir aber nur dann, wenn wir das Unternehmen auch weiterhin konsequent auf internationales Wachstum ausrichten. Das beinhaltet ausdrücklich auch, dass wir den Standort Brilon weiterentwickeln.“

Vor mehr als 40 Jahren hatte Oventrop damit begonnen, in Brilon einen zweiten Produktionsstandort aufzubauen, nachdem der langjährige Stammsitz im benachbarten Olsberg zunehmend an seine Grenzen stieß. „Die damalige Gesch.ftsführung hat frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und im damals neuen Briloner Gewerbegebiet Flächen für künftiges Wachstum erworben. Diese Weichenstellung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als goldrichtig erwiesen und nun freuen wir uns darauf, dass wir in absehbarer Zukunft Produktion und Verwaltung wieder an einem Standort im Sauerland zusammenführen“, so Michael Scheller.

Bürgermeister Dr. Bartsch betonte im Gespräch die Notwendigkeit, mit den heimischen Unternehmen im Dialog zu bleiben. „Unternehmen wie Oventrop bilden das Rückgrat für die wirtschaftliche Stärke unserer Stadt und schaffen Arbeitsplätze und Wohlstand in der Region. Umso wichtiger ist es daher, dass wir auch in Zeiten einer Transformation wie Oventrop sie gerade durchläuft, miteinander im Gespräch bleiben und gemeinsam daran arbeiten, das Unternehmen hier auch weiter einen attraktiven Standort vorfinden“, so Dr. Bartsch.

Erst vor wenigen Wochen war Oventrop mit seiner Lehrwerkstatt von Olsberg nach Brilon umgezogen und hat damit den Grundstein für ein modernes Aus- und Weiterbildungszentrum des Unternehmens in Brilon gelegt. In den kommenden Monaten beginnt der Bau neuer Büroflächen am Standort Brilon

Info zum Unternehmen: Oventrop ist der Partner für effizientes Wärmen, Kühlen und hygienisch sauberes Trinkwasser. Die modularen Systeme und Services bieten wegweisende Lösungen, mit denen alle SHK-Profis flexibel und einfach arbeiten – von der Planung über das Handwerk bis hin zu Industrie und Handel. Als Familienunternehmen begleitet Oventrop seine Partner kompetent und persönlich, über viele Jahre.

