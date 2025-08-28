Wald im Klimawandel – Vortrag im Museum Haus Hövener am 28. August um 18:00 Uhr
Im Rahmen der Sonderausstellung „Briloner Waldgeschichten“ im Museum Haus Hövener lädt das Museumsteam am 28.8.2025 um 18 Uhr zu einem informativen Vortrag „Wald im Klimawandel“ ein.
Referent ist der Briloner Forstchef Udo Häger. Der Vortrag ist kostenlos.
Eine Anmeldung ist erforderlich: Tel.: 02961 – 9 63 99 01; per Mail: [email protected]
Quelle: Apollonia Held-Wiese, Museum Haus Hövener