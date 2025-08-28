Musik am Mittwoch in der Evangelischen Stadtkirche Brilon – Timon Kerzel mit Klaviermusik am dritten September zu hören

Das Team von Brilon Kultour und der Evangelischen Stadtkirche lädt nach der Sommerpause wieder herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ ein. Die Konzerte finden ab sofort in der Evangelischen Stadtkirche Brilon statt. In dieser Konzertreihe geben einheimische Chöre, Musikgruppen und kleinere Ensembles an jedem ersten Mittwoch im Monat ein Konzert mit einem aktuellen Querschnitt aus ihrer Probenarbeit.

Am Mittwoch, 3. September 2025 um 19 Uhr wird der Pianist Timon Kerzel die neue Saison eröffnen.

Der Olsberger spielt Klavier und Keyboard seit mehr als 18 Jahren und verfügt über ein breitgefächertes Repertoire aus verschiedenen Musikrichtungen. Er möchte mit seiner Klaviermusik die Menschen berühren, so dass sie ihre Seele baumeln lassen können. Alle interessierten Zuhörenden sind herzlich zu diesem kostenlosen Konzert eingeladen. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

_______________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: „Musik am Mittwoch“ startet wieder in der Evangelischen Stadtkirche Brilon mit Timon Kerzel

Fotorecht: Timon Kerzel