CDU HSK wählt neuen Kreisvorstand – Matthias Kerkhoff bleibt Kreisvorsitzender

CDU HSK wählt neuen Kreisvorstand – Matthias Kerkhoff bleibt Kreisvorsitzender

Die CDU im Hochsauerlandkreis hat auf ihrem Kreisparteitag in Velmede einen neuen Kreisvorstand gewählt und konnte mit dem Parlamentarischen Staatssekretär im Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung Thomas Jarzombek einen Gast aus der Bundespolitik begrüßen. Dieser gab einen Überblick zu den Aktivitäten im Bereich der Digitalisierung, um Deutschland voranzubringen.

Der Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff wurde mit über 97% der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Als stellvertretende Kreisvorsitzende wurde Ute Ledebur (Brilon) neu gewählt, sie löst Hiltrud Schmidt ab, die nicht erneut kandidiert hatte. Bestätigt in ihren Positionen als stellv. Kreisvorsitzende wurden Franziska Schütte-Sökeland (Schmallenberg) und Stefan Lange (Sundern).

Schatzmeister bleibt Andreas Bremke (Arnsberg), Schriftführer Frank Linnekugel (Medebach), stellv. Schriftführerin Kerstin Richter (Bestwig), Mitgliederbeauftragte Chantal Krengel (Arnsberg).

Komplettiert wird der Vorstand mit 25 Beisitzerinnen und Beisitzern.

Norbert Atorf (Marsberg), Sebastian Beule (Schmallenberg), Peter Blume (Arnsberg), Sebastian Booke (Sundern), Sven Lucas Deimel (Winterberg), Eberhard Fisch (Brilon), Deborah Flues (Arnsberg), Eva Guecke (Meschede), Karin Görs-Feldmann (Frauen Union), Maurice Hachenei (Junge Union), Peter Hönninger (Eslohe), Joachim Huft (Hallenberg), Manuela Köhne (Marsberg), Raphael Rickes (Meschede), Silke Lensing (Medebach), Eckhard Luhme (Olsberg), Elisabeth Bormann (Arnsberg), Sibylle Rohe-Tekath (Sundern), Phillipp Schmidt (Olsberg), Marie-Theres Schennen (Senioren Union), Heike Schnurbusch (Winterberg), Christiane Schmidt (Schmallenberg), Marcel Spork (Meschede), Johanna Weber (Brilon), Josef Clemens Voß (Bestwig).

______________________________

Quelle: Christiane Schmidt, CDU Kreisverband Hochsauerland, Meschede

Fotocredit: CDU Kreisverband Hochsauerland, Meschede