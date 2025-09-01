Mit Rad zur Tat – Briloner Gesundheitsinitiative sorgt für Bewegung – Jetzt bei der AOK in Brilon Erste-Hilfe-Fahrradtasche abholen

Die beliebte Gesundheitsinitiative der Stadt Brilon „Mit Rad zur Tat“ ist in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal an den Start gegangen. Vom 11. April bis zum 31. Oktober sind alle Briloner aufgerufen, ihr Auto stehen zu lassen und auf das Fahrrad umzusteigen Auch jetzt ist noch ein Mitmachen noch möglich. Der Aktionspartner AOK NordWest möchte alle Interessierten zum Teilnehmen motivieren. Denn nicht nur die Umwelt freut sich- auch die Gesundheit wird durch diese Bewegungsaktion gefördert. In der Zeit vom 1. bis 5. September können sich die Teilnehmenden für ihr Radtouren eine Erste-Hilfe-Fahrradtasche im AOK-Kundencenter in Brilon abholen-solange der Vorrat reicht. „Sicherheit geht vor. Wir möchten die Teilnehmenden mit unseren Erste-Hilfe-Fahrradtaschen unterstützen, damit sie für den Notfall gerüstet sind und sich oder anderen schnell helfen können“, erklärt AOK-Kundencenterleiter Uwe Schröder.

Informationen zu den Teilnahmebedingungen sowie Anmelde- und Teilnehmerkarten erhalten Interessierte bei allen acht Partnern: BIKE-CENTER Feldmann, E-Bike Store Schröder, Bike Therapy Mountainbikeschule, Fahrrad Neumann, Liquid-Life und den Krankenkassen AOK NordWest und der Barmer sowie im Service-Portal der Stadt Brilon unter portal.kommunale.it/brilon/servicesabisz Stichwort ‚Mit Rad zur Tat‘. Bei Fragen zur Aktion und zum Anmeldeverfahren hilft Frau Funke ( [email protected] oder 02961 794-139) weiter.

Quelle: Jörg Lewe, Spezialist Presse Serviceregion, AOK NordWest. Die Gesundheitskasse.

Bild: Auch jetzt kann noch mitgefahren werden: In der Zeit vom 1. bis 5. September können sich alle Teilnehmenden der Briloner Gesundheitsinitiative ‚Mit Rad zur Tat‘ eine Erste-Hilfe-Fahrradtasche bei Uwe Schröder im AOK-Kundencenter in Brilon abholen.

Fotocredit: AOK/hfr.