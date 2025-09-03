Neue Teammitglieder für VerbundVolksbank OWL eG – 37 Frauen und Männer starten Ausbildung

Neue Teammitglieder für VerbundVolksbank OWL eG – 37 Frauen und Männer starten Ausbildung

Paderborn/OWL/Altkreis Brilon. Auf in einen neuen Lebensabschnitt: Zum Start des neuen Ausbildungsjahres hat die VerbundVolksbank OWL eG 37 neue Teammitglieder in ihren Reihen begrüßt. Wie vielfältig deren persönlichen Hintergründe und Erfahrungen sind, zeigt sich allein schon in der Altersspanne von 16 bis 30 Jahren. Im Laufe der nächsten zweieinhalb Jahre werden sie zu Bank- bzw. Immobilienkaufleuten oder, erstmals bei der genossenschaftlichen Regionalbank, im Dialogmarketing ausgebildet. Auch ein Dualer Student ist dabei.

Aufgrund der hohen Nachfrage hat die VerbundVolksbank OWL eG das ursprünglich geplante Platzkontingent für diesen Ausbildungsjahrgang aufgestockt. „Wir freuen uns sehr über das große Interesse junger Menschen an unserem Unternehmen. Die Ausbildung ist für uns weit mehr als ein Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Sie ist eine Investition in die Zukunft unserer Bank und der Region. Wer ausbildet, schafft Perspektiven, für die jungen Menschen ebenso wie für das Unternehmen selbst“, betont Ansgar Käter, Vorstandsvorsitzender der VerbundVolksbank OWL eG.

In einer Zeit, in der qualifiziertes Personal in vielen Branchen knapp ist, kommt der dualen Berufsausbildung eine zentrale Rolle zu. Sie verbindet praxisnahe Arbeitserfahrung mit der Vermittlung von fundiertem theoretischem Wissen und ermöglicht den Auszubildenden einen direkten Einstieg in ihre spätere Tätigkeit.

Die VerbundVolksbank OWL eG legt viel Wert auf eine hohe Praxisorientierung und auf eine Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung.

Die Neueinsteiger erwartet eine umfassende Betreuung durch erfahrene Ausbilderinnen und Ausbilder, Einblicke in verschiedene Bereiche und Abteilungen der Bank, moderne Arbeitsmittel, Team-Events und die Möglichkeit, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen. „Ziel ist es, sie nicht nur fachlich, sondern auch persönlich optimal auf ihre zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Wir fördern sie darin, ihre eigenen Ideen und individuellen Sichtweisen einzubringen und so auch die Innovationskraft des Unternehmens zu steigern“, erklärt Timo Schücker, Leiter Personalmanagement bei der VerbundVolksbank OWL eG.

Neu im Team der VerbundVolksbank OWL eG sind: Noah Adamiec, Henri Bartels, Tim Baumdicker, Paul Beine, Roman Beiz, Celine Brinkmann, Lukas Finke, Alina Frese, Mariella-Sophia Giese, Anastasia Hoffmann, Cedrik Ischen, Leandro Kindt, Julian Kloberdanz, Franz Krauß, Kyle MacIntyre, Dennis Menke, Milena Merschmann, Pascal Müller, Moritz Müller, Lukas Nerdenyan, Maxim Prais, Daniel Purucker, Florian Reger, Lennart Reitz, Aariany Saray Rey Mesta, Lienne Sawicki, Sophia Schefner, Niklas Scholle, Aaron Schröter, Amalia Schultefrankenfeld, Tobias Soticek, Leon Sprenger, Sofia Starcevic, Pauline Ulber, Dennis Wedding, Rene Weist, Jennifer Zinn.

_____________________________

Quelle: Thorsten Heggen, Pressesprecher, VerbundVolksbank OWL eG

Bild: Die neuen Teammitglieder der VerbundVolksbank OWL eG mit dem Vorstandsvorsitzenden Ansgar Käter (vorne r.), Timo Schücker (vorne links), Leiter Personalmanagement, und den beiden den Ausbildungsleiterinnen Michaela Mönig (vorne, 2 v. r.) und Laura Müller (vorne, 2. v. l.).

Fotocredit: VerbundVolksbank OWL eG