Ergebnisse der Kommunalwahlen online oder im Kreishaus live verfolgen am Sonntag, 14. September 2025

Ergebnisse der Kommunalwahlen online oder im Kreishaus live verfolgen am Sonntag, 14. September 2025

Hochsauerlandkreis. Wenn am Sonntag, dem 14. September 2025, die Ergebnisse der Kommunalwahlen (Landrats-, Kreistags-, Bürgermeister- und Ratswahl) ermittelt werden, besteht die Möglichkeit, die aktuellen Auszählungsergebnisse im Internet einzusehen. Die Ergebnisse aller Wahlen aus den Wahllokalen in den zwölf Städten und Gemeinden des Hochsauerlandkreises werden unmittelbar nach ihrer Meldung an das jeweilige Rathaus online gestellt.

Die kreisweiten Hochrechnungen, Wahlergebnisse sowie ersten Wahlanalysen können so direkt und live im Internet verfolgt werden. Hier können auch die Zahlen aus allen Kommunen und allen Wahllokalen einzeln eingesehen werden. Der Link wird rechtzeitig auf der Homepage des Hochsauerlandkreises unter www.hochsauerlandkreis.de erscheinen.

Alternativ besteht zudem für alle Einwohner und Interessierte die Möglichkeit, die Ergebnisermittlung im Kreishaus in Meschede gemeinsam zu verfolgen. Ab 18 Uhr werden die laufend ausgezählten Wahlergebnisse auf Leinwänden in den Fraktionssälen des Kreishauses präsentiert.

______________________________

Quelle: Carolin Fisch, Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Meschede

Fotocredit: AdobeStock 12711317 / Brisystem