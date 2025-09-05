„Ich hatte die Zeit meines Lebens“. Der Tanzfilm Dirty Dancing beim SauerlandHop im Cineplex Brilon

Nach dem großen Erfolg der Offenen Tanzfläche wird in Brilon weiter getanzt. Am Freitag, 19. September 2025 heißt es um 18 Uhr Tanzfilmzeit im Cineplex Brilon. Der Film Dirty Dancing, ein Kultfilm von 1987 wird gezeigt. Die 17-jährige Frances Houseman (gespielt von Jennifer Grey), die von allen nur „Baby“ genannt wird, verbringt im Sommer 1963 die Ferien mit ihren der oberen Mittelschicht angehörenden Eltern und ihrer Schwester Lisa im Ferienresort Kellerman’s in den Catskill Mountains. Dort lernt sie den aus der Unterschicht stammenden Tanzlehrer Johnny Castle (Patrick Swayze) kennen. Als sie eines Abends unerlaubterweise auf eine Party der Hotelangestellten geht, kommen sich Baby und Johnny näher. Der Film wurde als bester (Debüt-)Film ausgezeichnet und der Titelsong (I’ve Had) The Time of My Life wurde bei den Academy Awards 1988 mit dem Oscar für den besten Song prämiert.

Zu dieser beliebten Filmmusik stimmen Schülerinnen und Schüler der Tanzschule Step by Step von Julia Neubauer, Tanzcoach bei der Briloner TSG mit einer Salsa-Choreografie auf den Tanzfilm ein, und alle bekommen die Gelegenheit, mit Davina Sauer zusammen die Festival-Choreo SauerlandHop 2025 zu tanzen.

Tickets gibt es für 10 Euro, ermäßigt für Kinder und Jugendliche für 6,50 Euro inklusive Danceact unter www.cineplex.de/brilon.

Die Veranstaltung ist Teil von Tanz[in der]fläche – SauerlandHop, ein Projekt im Rahmen Regionales Kulturprogramm gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Die Städte Brilon, Olsberg und Winterberg möchten zusammen mit Davina Sauer Tanzschaffende zusammen und gemeinsam mehr Tanz ins Sauerland bringen. Am 21. September folgen eine Reihe von Workshops in Winterberg und vom 3. bis 5. Oktober in Brilon, Anmeldungen sind möglich unter www.sauerlandhop.de.

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Tanzfilmzeit beim SauerlandHop mit der Tanzschule Step by Step

Fotorecht: J. Neubauer