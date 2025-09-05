Hospizverein Brilon bietet „Letzte Hilfe Kurs“ an: Das kleine 1×1 der Sterbebegleitung

Hospizverein Brilon bietet „Letzte Hilfe Kurs“ an: Das kleine 1×1 der Sterbebegleitung

Brilon. Der Hospizverein Brilon lädt am Donnerstag, den 18. September 2025, zu einem besonderen Workshop ein: dem „Letzte Hilfe Kurs“. Von 16:00 bis 20:00 Uhr erhalten Interessierte im katholischen Pfarrheim Brilon grundlegende Informationen und praktische Hinweise zur Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen.

Der Kurs vermittelt das „kleine 1×1 der Sterbebegleitung“. „Es geht um Basiswissen für alle, die sich mit dem Thema Lebensende auseinandersetzen möchten“, sagt Doris Benzmann vom Hospizverein Brilon. In vier Modulen werden zentrale Aspekte behandelt:

Sterben als Teil des Lebens

Vorsorge und Patientenverfügung

Linderung von Beschwerden

Abschied nehmen und begleiten

„Ziel ist es, Ängste abzubauen und Menschen zu befähigen, mit Mitgefühl und Wissen für ihre Angehörigen oder Nahestehenden da zu sein“, betont das Hospiz-Team.

Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0151 61591137 erfolgen. Der Hospizverein Brilon freut sich auf alle, die sich diesem wichtigen Thema offen und achtsam nähern möchten.

____________________________

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.