Hospizverein Brilon bietet „Letzte Hilfe Kurs“ an: Das kleine 1×1 der Sterbebegleitung
Brilon. Der Hospizverein Brilon lädt am Donnerstag, den 18. September 2025, zu einem besonderen Workshop ein: dem „Letzte Hilfe Kurs“. Von 16:00 bis 20:00 Uhr erhalten Interessierte im katholischen Pfarrheim Brilon grundlegende Informationen und praktische Hinweise zur Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen.
Der Kurs vermittelt das „kleine 1×1 der Sterbebegleitung“. „Es geht um Basiswissen für alle, die sich mit dem Thema Lebensende auseinandersetzen möchten“, sagt Doris Benzmann vom Hospizverein Brilon. In vier Modulen werden zentrale Aspekte behandelt:
- Sterben als Teil des Lebens
- Vorsorge und Patientenverfügung
- Linderung von Beschwerden
- Abschied nehmen und begleiten
„Ziel ist es, Ängste abzubauen und Menschen zu befähigen, mit Mitgefühl und Wissen für ihre Angehörigen oder Nahestehenden da zu sein“, betont das Hospiz-Team.
Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0151 61591137 erfolgen. Der Hospizverein Brilon freut sich auf alle, die sich diesem wichtigen Thema offen und achtsam nähern möchten.
Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.