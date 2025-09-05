VHS Brilon Tipp – Fahrt zum Wasserstraßenkreuz Minden am 9. Oktober 2025

VHS Brilon Tipp – Fahrt zum Wasserstraßenkreuz Minden am 9. Oktober 2025

Am Donnerstag, 9. Oktober 2025, führt die Tagesfahrt der VHS BMO zum größten Doppel-Wasserstraßenkreuz der Welt – dem Wasserstraßenkreuz Minden.

Hier verschmelzen Technik, Geschichte und Natur zu einem einzigartigen Erlebnis.

In einer ca. zweistündigen Führung besuchen die Teilnehmenden das Informationszentrum und besichtigen die neue Weser-Schleuse und die historische Schachtschleuse. Nach der Mittagspause erkundet die Gruppe zudem die Geschichte der Stadt Minden und ihrer Bauwerke.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf www.vhs-bmo.de.

___________________________

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Minden Marketing GmbH

VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453

34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044

59939 Olsberg · Hauptstraße 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986