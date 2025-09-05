In Brilon fehlen Hospiz-Plätze – Gespräch mit Christophorus-Residenzen in Gudenhagen

In Brilon fehlen Hospiz-Plätze – Gespräch mit Christophorus-Residenzen in Gudenhagen

In Brilon fehlt ein Hospizhaus. Dieses Thema hat der Ortsvorsteher von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle Wolfgang Diekmann schon an mehreren Stellen vorgetragen, in einigen gesellschaftlichen Gruppen und in der Kommunalpolitik. Er sieht hier dringenden Handlungsbedarf. Die nächsten Hospizhäuser befinden sich in Arnsberg, Soest und Paderborn. Diese stoßen meist an ihre Möglichkeiten sterbenskranke Menschen und ihre Begleiter aus unserer Region aufzunehmen. „Dieses haben schon viele Briloner Bürger in der Vergangenheit feststellen müssen, auch aus unserem Dorf, so der Ortsvorsteher in der Bürgerversammlung in der „Heimatstube“ in Petersborn.

Vor kurzem gab es ein Gespräch mit dem Einrichtungsleiter der Christophorus-Residenzen in Gudenhagen Thomas Richter u.a. zu diesem Thema. An dem Gespräch nahm auch der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff teil. Grundsätzlich konnten sich alle Gesprächsteilnehmer vorstellen, bei passenden Rahmenbedingungen unter Einbeziehung der verschiedenen Partner Überlegungen zur Schaffung von Hospiz-Räumlichkeiten in der Region anzustellen. Mit diesen Ideen ist man jetzt auf das NRW-Gesundheitsministerium zugegangen.

______________________________

Bericht/Foto: Christophorus-Residenzen/Diekmann