Brilon: Verkehrsunfall mit Flucht und Alkohol

Am Samstag Abend, gegen 22:50 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Strackestraße in Brilon, wie ein Pkw gegen eine Laterne fuhr und anschließend flüchtete. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte das flüchtige Fahrzeug in der Briloner Innenstadt angetroffen werden. Der 36-jährige Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Anzeige gefertigt.

