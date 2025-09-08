Der Jakobsweg beginnt vor deiner Haustür – Start an der St. Michaelskirche in Gudenhagen

Ein altes Pilgersprichwort besagt: „Der Jakobsweg beginnt vor deiner Haustür.“ Das lässt sich jetzt auch offiziell für die Pilgerwege sagen, die an der St. Michaelskirche in Gudenhagen starten. Im Jahr 2012 wurden drei Pilgerwege (Vater-Unser-Weg, Psalmenweg, Weg des Lebens) auf Initiative von Christof Bartsch und Ralf Nolte und mit großer Unterstützung des damaligen Ortsvorstehers Willi Kitzhöfer und von Hellmut Roitsch installiert. Nun wurde gemeinsam mit dem Briloner Heimatbund Semper Idem auch die Jakobsmuschel angebracht und die Wege so als Jakobswege gekennzeichnet.

Text: Dr. Christof Bartsch

Fotocredit: Heimatbund Semper Idem e.V.