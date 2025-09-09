TuS Petersborn-Gudenhagen: Wolfgang Diekmann für sein 50-jähriges Schiedsrichterjubiläum geehrt

Vor zwei Jahren wurde Wolfgang Diekmann beim alljährlichen Sportfest des TuS Petersborn-Gudenhagen für sein 50-jähriges Schiedsrichterjubiläum geehrt, ein seltenes Jubiläum im Fußballverband Westfalen. Beim diesjährigen Sportfest vor wenigen Tagen war er zum fünfzigsten Mal als Schiedsrichter dabei. In den fünfzig Jahren Einsatz beim Sportfest hat er nie eine rote Karte „zücken“ müssen. In seiner Funktion als Ortsvorsteher konnte er wenige Tage vorher dem TuS eine finanzielle Förderung für den Umbau des Sportheimes und für die TuS-Jugendfunkengarde von 1.000,00 € übergeben.

Das Bild zeigt Wolfgang Diekmann mit der TuS-Geschäftsführerin Isabell Frigger

Quelle: Isabell Frigger