Brilon: Erwischter Ladendieb führte Luftpistole und Joint mit / Beim Verlassen Alarm ausgelöst …

Ein 16-jähriger Briloner wurde am 06.09.2025 um 12:42 Uhr in einer Drogerie in der Freiladestraße in Brilon bei einem Ladendiebstahl ertappt, als beim Verlassen des Geschäfts der akustische Alarm ausgelöst wurde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei dem Jugendlichen nicht nur eine Federdruckpistole, sondern auch einen angefangenen Joint. Damit steht der Jugendliche in Verdacht einen Diebstahl mit Waffen begangen zu haben. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Fotocredit: AdobeStock 90858942 / Brisystem