Brilon: Baupolitisches Frühstück mit Bauministerin Verena Hubertz

Brilon: Baupolitisches Frühstück mit Bauministerin Verena Hubertz

Im Rahmen des baupolitischen Frühstücks in Brilon, zu dem Dirk Wiese, Bundestagsabgeordneter für den Hochsauerlandkreis, eingeladen hatte, diskutierten die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Verena Hubertz, sowie Brilons Bürgermeister Christof Bartsch mit Vertreterinnen und Vertretern der Bauwirtschaft und der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände. Im Mittelpunkt stand der geplante „Bau-Turbo“ der Bundesregierung, eine Initiative zur Beschleunigung von Bauvorhaben und zur Reduktion von bürokratischen Hürden.

Die Diskussion drehte sich vor allem um die aktuellen Herausforderungen im Wohnungsbau, darunter langwierige Genehmigungsverfahren, steigende Baukosten und der anhaltende Fachkräftemangel. Vertreter der Baubranche machten klar, dass es an der Zeit sei, die Bürokratie endlich abzubauen und den Bauprozess zu beschleunigen.

„Der Bau-Turbo ist genau der richtige Schritt, den wir brauchen. Weniger Bürokratie und schnelleres Handeln – das sind die entscheidenden Faktoren, die wir für einen erfolgreichen Wohnungsbau brauchen. Wir müssen zügig die richtigen rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit Projekte nicht an Verwaltungsprozessen scheitern“, erklärte Dirk Wiese.

Bürgermeister Christof Bartsch hob hervor, wie wichtig es ist, die kommunale Ebene stärker in die Prozesse einzubeziehen:

„Die Kommunen sind entscheidend für den Erfolg des Bau-Turbos. Wir müssen den Städten und Gemeinden mehr Flexibilität geben, um schneller und effizienter bauen zu können. Der politische Wille ist da.“

____________________________

Quelle: Büro Dirk Wiese

Fotocredit: Dirk Wiese