Gute Nachrichten für Regionalflughäfen – gute Nachrichten für Paderborn-Lippstadt: Mehr Bundesmittel für Flugsicherungsleistungen

Der Haushaltausschuss des Deutschen Bundestages hat am vergangenen Donnerstag seine Schlussberatungen über den Bundeshaushalt für das laufende Jahr abgeschlossen. In der Bereinigungssitzung haben die Haushälter beschlossen, im Einzelplan des Bundesministeriums für Verkehr die ursprünglich geplanten Mittel für die Erbringung gebührenfinanzierter Flugsicherungsleistungen um insgesamt 20 Millionen Euro zusätzlich aufzustocken. Damit ist die Finanzierung für das Jahr 2025 gesichert. Insgesamt stehen nun 50 Millionen Euro zur Verfügung.

„Es freut mich sehr, dass in unmittelbarer Nähe zu meinem Wahlkreis ein kleiner, aber für die Region sehr wichtiger Flughafen wie Paderborn-Lippstadt profitiert“, so der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese. „Es ist gut und wichtig, dass sich die neue Regierung im Koalitionsvertrag darauf geeinigt hat, die Regionalflughäfen mit Blick auf die Flugsicherungskosten weiter zu unterstützen. Ich bin erleichtert, dass der Haushaltsausschuss die zusätzlichen Bundesmittel beschlossen hat“, so Wiese weiter.

Mit den Mitteln wird die Flugsicherung insbesondere von kleinen Flugplätzen gewährleistet, damit sowohl Sicherheit, Daseinsvorsorge als auch Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleiben. Nur mit bezahlbaren Flugsicherungsleistungen können wichtige Aufgaben wie Rettungsflüge, Ausbildung und regionale Flugplätze gesichert werden. Ohne die ergänzende Unterstützung des Bundes könnten die Gebühren für diese Bereiche so hoch werden, dass kleinere Flughäfen wirtschaftlich nicht tragbar wären.

