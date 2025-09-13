Dirk Wiese: Auch Sauerländer Schützen beim Parlamentarischen Abend für Ehrenamt und Brauchtum in Berlin dabei

Kürzlich fand der erste Parlamentarische Abend für Ehrenamt und Brauchtum im Deutschen Bundestag statt, bei dem der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese auch vier Schützenbrüder aus dem Sauerland begrüßen konnte. Für die Sankt Hubertus Schützenbruderschaft 1417 Brilon e.V. nahm Johannes Schröder teil, die Schützenbruderschaft Sankt Sebastianus Oeventrop 1766 e.V. war gleich mit drei Vertretern angereist: Rainer Mühlnickel, Mirko Rüther und Florian Hesse.

Ausgerichtet wurde der Parlamentarische Abend vom Parlamentskreis Schützenwesen im Deutschen Bundestag, unterstützt durch den Deutschen Schützenbund und den Deutschen Jagdverband. Jens Behrens, SPD-Bundestagsabgeordneter aus dem Kreis Soest sowie Dirk Wieses Wahlkreiskollegin Sandra Stein, Bundestagsabgeordnete für Bündnis90/Die Grünen, nahmen ebenfalls teil.

Ziel der Veranstaltung war es, die Schützenvereine und die Jägerschaft als in vielen Regionen ortsprägende Kräfte, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement weit in die Gesellschaft hineinwirken, zu unterstützen und besser sichtbar zu machen. Denn ihr Wirken ist praktizierter gesellschaftlicher Zusammenhalt und gelebte Demokratie. Millionen Ehrenamtliche setzen ein starkes Zeichen für Brauchtum, Sport und Tradition.

Quelle: Team Dirk Wiese MdB

Bild (von links nach rechts): Nils Schauerte, Jens Behrens MdB, Florian Hesse, Sandra Stein MdB, Rainer Mühlnickel, Mirko Rüther, Dirk Wiese MdB, Johannes Schröder