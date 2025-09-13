Gudenhagen-Petersborn: Zwei zusätzliche überdachte Sitzgruppen wurden aufgestellt

Zwei überdachte Sitzgruppen wurden vor wenigen Tagen am Kinderspielplatz „Schlesierplatz“ und am Sportplatz in Petersborn aufgestellt. Damit hat Ortsvorsteher Wolfgang Diekmann einen Wunsch gerade junger Familien und des Sportvereins umgesetzt. Hierbei konnte er auf den städtischen „Dorfkultur“-Topf zurückgreifen. Der Haupausschuss hatte dieses einstimmig beschlossen. Der Dank, so der Ortsvorsteher, gilt auch Stefan Reermann, der mit seinen Gerätschaften für einen stabilen Untergrund gesorgt hat. Ähnliche Sitzmöglichkeiten gibt es bereits am Spielplatz und Kindergarten in Gudenhagen.

Einige Familien planen eine kleine Einweihungsfeier mit dann hoffentlich vielen Kindern am Spielplatz.

Das Bild zeigt den Ortsvorsteher bei der ersten Sitzprobe.

______________________

Bericht/Foto: Dorfgemeinschaft