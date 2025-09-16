Möhnetalsperre, die achtgrößte Talsperre Deutschlands im Herbst 2025 – Wichtige Wasserversorgung der Ruhr und dem Ruhrgebiet

Die imposante, denkmalgeschützte bis zu 40 Meter hohe Staumauer aus Bruchsteinen mit den zwei Tortürmen mit ihren markanten Hauben hat eine enorme Länge von 650 Metern. Das aus der Talsperre abgegebene Wasser wird in einem unterhalb der Mauer gelegenen Kraftwerk zur Energieerzeugung genutzt. Allerdings ist die Stromerzeugung in diesen Tagen gering und richtet sich an der Wassermenge zur Bewirtschaftung der Ruhr.

Das Wasser im Ausgleichsbecken unterhalb der Staumauer ist wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten in der jetzigen Zeit abgelassen.

Die Staumauer wurde 1943 im Zweiten Weltkrieg durch einen britischen Angriff schwer beschädigt. Bis zu 1.600 Menschen kamen bei der Möhneseekatastrophe ums Leben,

Aktuelle Daten vom Möhnesee 15. Sept. 2025. Durch einen recht niederschlagsarmes Jahr zeigt sich der Stauinhalt der Talsperre am. 15.09.2025 mit 87,7 Mio. m³ nur bei ca. 65 %. Der Pegel von 208,08 m liegt 5,66 m unter der Vollstauhöhe. Die aktuelle Wetterlage ändert an den aktuellen Zuflüssen zur Talsperre nur wenig. Der Wasserabfluss ist daher auf niedrige Werte begrenzt.

Text: Dieter Frigger, Brilon

Quelle: Daten /Ruhrverband

Bild: Ein Teil der Staumauer/Seeseite

Fotocredit: Dieter Frigger, Brilon