Stadtbibliothek Brilon: Geänderte Öffnungszeiten wegen Krankheitsfällen

Die Stadtbibliothek Brilon bleibt am Donnerstag, 18.09., und Freitag, 19.09.2025 aufgrund von Erkrankungsfällen im Bibliothekteam ganztägig geschlossen. Am Samstag, 20.09.2025 ist die Stadtbibliothek wie gewohnt von 10-13 Uhr geöffnet.

Wegen der Krankheitssituation muss die Stadtbibliothek an den Donnerstagen bis zum Beginn der Herbstferien ebenfalls ganztägig geschlossen bleiben. Dies betrifft neben dem 18.09.2025 auch die Donnerstage 25.09., 02.10. und 09.10.2025.

Medien, die an den betroffenen Tagen fällig werden, werden automatisch verlängert. Es entstehen keine Säumnisgebühren. Die digitalen Angebote Onleihe und filmfriend stehen wie gewohnt zur Verfügung.

Das Team der Stadtbibliothek bittet um Verständnis für die kurzfristigen Schließungen. Für Rückfragen steht das Team unter www.stadtbibliothek-brilon.de und unter 02961/794-460 zur Verfügung.

__________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon