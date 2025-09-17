Neues Gospelchorprojekt in Brilon startet am Mittwoch, 1. Oktober 2025

Seit 2018 bildet sich jedes Jahr unter dem Dach der evangelischen Kirche für mehrere Monate ein Gospel- und Pop-Projektchor. Bei jedem Projekt kommen frühere und neue Sängerinnen und Sänger zusammen und erhellen die dunklere Jahreszeit mit der eingängigen Gospel- und Popmusik.

Jetzt ist es wieder soweit: Das neue Projekt beginnt am Mittwoch, 1. Oktober 2025, und dauert bis Februar 2026. Die Proben finden immer am 1. und dritten Mittwoch jeden Monats um 20:00 Uhr im ev. Gemeindezentrum, Kreuziger Mauer 2, statt und die einstudierten Songs werden während und am Ende des Projekts in Gottesdiensten aufgeführt.

Besonders ansprechen möchten die Organisatorinnen diesmal Männer, da deren Stimmen dieser Musik einfach den besonderen Sound verleihen. Die zumeist einfach gesetzten Stücke sind auch für Anfänger gut zu erlernen. Für die Auslagen wird um eine Spende von 30,- € gebeten.

Eine Anmeldung ist nicht nötig; einfach zur ersten Probe kommen und mitsingen.

Quelle: Ulrike Platner-Mühlenbein