Deutschlandticket: Mehr Qualität, bitte! Kommentar von Ronny Gert Bürckholdt

Die notwendigen Investitionen in fahrtüchtige Züge und in ausreichend viele sanierte Gleise sind auch mit 63 Euro nicht zu stemmen. Deshalb werden viele Pendler allmorgendlich in ihr benzin- oder dieselgetriebenes Auto steigen und sich sagen: 63 Euro für diesen miesen Service – nicht mit mir! So wird Deutschland seine Klimaziele nie erreichen. Das geht nur, und das wissen die Menschen abseits der großen Städte besonders gut, wenn die Bahn zuverlässig kommt. Statt in unsäglicher Weise ums Geld zu feilschen, sollte die Politik über die Qualität des Angebots reden.

Die Prognose sei gewagt: Für eine Bahn mit dem Niveau unserer Nachbarländer würden viele Menschen auch 73 Euro im Monat zahlen.