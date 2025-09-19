VHS Brilon: Neue Kinderkurse ab Mittwoch, 1. Oktober 2025 …

Die VHS erweitert ihr Kinderprogramm und bietet ab Mittwoch, 1. Oktober, drei neue Kurse in Brilon an. „Back dich glücklich – Backspaß für Kinder“ richtet sich an 7‑ bis 10‑Jährige und beginnt um 17:00 Uhr.

In diesem Kurs lernen die Kinder altersgerechte Backrezepte und Techniken kenne. Ebenfalls für 7‑ bis 10‑Jährige geeignet ist „Stark und entspannt – Yoga für Kids“, das um 15:30 Uhr im VHS‑Haus startet.

Spielerische Yoga‑Übungen fördern Kraft, Beweglichkeit und Entspannung. Für die Jüngsten bietet die VHS „KidsFit – Bewegung, Spaß und Freundschaft für kleine Entdecker“ an. Der Kurs für 4‑ bis 8‑Jährige beginnt um 14:30 Uhr im VHS‑Haus und fördert motorische Fähigkeiten sowie soziales Miteinander.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf www.vhs-bmo.de.

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: RDNE Stock project über Pexels

VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453

34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044

59939 Olsberg · Hauptstraße 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986