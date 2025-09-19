Stadtbibliothek Brilon: Bilderbuchkino „Wie schläft der Wald?“

Die Stadtbibliothek Brilon lädt zum nächsten Bilderbuchkino ein. Das Bilderbuchkino findet ausnahmsweise am Mittwoch, 01.10.2025, um 15.30 Uhr statt. Steffi Kleinewalter liest um 15.30 Uhr das Bilderbuch „Wie schläft der Wald?“ von Carina und Peter Wohlleben vor.

In einer schlaflosen Nacht macht sich Wildschweinmädchen Fritzi auf den Weg durch den Wald und bemerkt dabei, wie unterschiedlich die Waldbewohner schlafen.

Die Geschichte richtet sich an Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Die Stadtbibliothek Brilon nimmt ab sofort Anmeldungen unter Tel. 02961 / 794460 oder Mail: [email protected] entgegen.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt

Fotocredit: AdobeStock 669429013 / Brisystem