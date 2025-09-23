HSK-Heimatpreis 2025 für die Freilichtbühnen Hallenberg und Herdringen

HSK-Heimatpreis 2025 für die Freilichtbühnen Hallenberg und Herdringen – Bühnen leisten 143.000 Stunden ehrenamtliche Stunden im Jahr

Hochsauerlandkreis. Landrat Dr. Karl Schneider überreichte den Freilichtbühnen Hallenberg und Herdringen am Donnerstag, 18. September, den Heimatpreis 2025 des Hochsauerlandkreises. In einer kleinen Feierstunde dankte Dr. Schneider den Gästen, die zahlreich im Kreishaus Meschede erschienen waren: „Die Freilichtbühnen Hallenberg und Herdringen stehen wie kaum andere Orte im Hochsauerlandkreis für das, was Heimat im besten Sinne ausmacht: Zusammenhalt, kulturelle Vielfalt und das starke Engagement vieler Menschen, die sich ehrenamtlich einbringen.“ Der Heimatpreis ist mit 10.000 Euro dotiert, jede Bühne erhält 5.000 Euro.

In seiner Ehrung ging der Landrat auch auf die beiden Spielstätten ein: „In Hallenberg erleben wir seit Jahrzehnten eindrucksvolles Theater – getragen von Generationen. Besonders prägend sind die Passionsspiele, die alle zehn Jahre nicht nur ein kulturelles, sondern auch ein spirituelles Zeichen setzen. Herdringen ist ebenso ein Ort der Kultur – mit großartigen Inszenierungen im Sommer und einer besonderen Rolle als Gastgeber der Open-Air-Konzerte im Rahmen des internationalen Brass-Festivals Sauerland-Herbst.“

In der Präsentation der beiden Freilichtbühnen konnten die beiden Vorsitzenden Stefan Pippel (Hallenberg) und Thomas Lepping (Herdringen) die Bedeutung des Ehrenamts mit Zahlen belegen. 550 Aktive aktuell, insgesamt 249 Inszenierungen seit den Gründungen der Bühnen in 1946 bzw. 1949 mit 4.146 Vorstellungen und über 2,7 Millionen Zuschauern. Die 550 Aktiven leisten insgesamt 143.000 ehramtliche Stunden im Jahr, das sind 260 pro Aktivem. Pippel und Lepping waren sich einig: „Die Bühnen sind für viele von uns wie eine zweite Familie!“

Musikalisch und schauspielerisch umrahmt wurde die Heimatpreisverleihung von Akteuren mit Sequenzen aus dem Familienstück „Tarzan“ und den Erwachsenenstücken „Romeo und Julia“ sowie „Zum Sterben schön“.

_______________________

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.)

Bild: Landrat Dr. Karl Schneider (Mitte) bedankte sich für die Beiträge der Bühnen mit einem Blumenstrauß bei den Akteuren.

Fotocredit: Pressestelle HSK