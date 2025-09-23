Neue Hausärztin Dr. Lukic-Jablonka ein wichtiger Eckpfeiler für die medizinische Versorgung in Winterberg

Eine gute Nachricht für die Winterberger Bürgerinnen und Bürger: Mit Dr. Lukic-Jablonka übernimmt eine kompetente Allgemeinmedizinerin die etablierte Hausarztpraxis von Dr. Brinkmann in Winterberg zum 1. Oktober 2025. Damit wird die gute hausärztliche Versorgung vor Ort gesichert und zugleich ein wichtiges Zeichen für die Zukunft gesetzt. Die Stadt Winterberg hat den Prozess intensiv begleitet und unterstützt.

Praxisübernahme im ländlichen Raum – ein Gewinn für alle

Die Übernahme einer Hausarztpraxis im ländlichen Bereich gilt inzwischen als selten. Umso erfreulicher ist es, dass mit Engagement und Unterstützung von Seiten der Stadtverwaltung ein nahtloser Übergang gelungen ist. Dr. Lukic-Jablonka hat kürzlich ihre Facharztprüfung erfolgreich absolviert und sich bewusst für Winterberg als Lebensmittelpunkt und Praxisstandort entschieden. Nach Stationen in Krankenhäusern in Winterberg, Korbach und Bigge-Olsberg sowie Tätigkeiten in verschiedenen Praxen im Sauerland bringt sie ein breites Erfahrungsspektrum aus Chirurgie, Gynäkologie und Innerer Medizin mit.

„Die Sicherung und Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung ist für uns eine zentrale Aufgabe. Dass es uns gelungen ist, durch eine intensive Beratung zum Beispiel zu möglichen Förderprogrammen sowie durch zielführende Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung eine Praxisübernahme zu ermöglichen, ist ein starkes Signal für Winterberg und seine Ortsteile. Mein Dank gilt zum einen Dr. Brinkmann für sein jahrelanges, ausgezeichnetes Engagement als Hausarzt, und zum anderen seiner Nachfolgerin Dr. Lukic-Jablonka für ihre Entscheidung, als kompetente Hausärztin ein wichtiger Eckpfeiler in der medizinischen Versorgung für die Menschen hier in unserer Heimat zu sein“, betont Bürgermeister Michael Beckmann.

Verantwortung für die Region

Dr. Lukic-Jablonka sieht in der Niederlassung in Winterberg nicht nur eine berufliche Chance, sondern auch eine bewusste Entscheidung für ihre neue Heimat, in der sie seit 2016 verwurzelt ist. „Die hausärztliche Versorgung auf dem Land bedeutet für mich vor allem Verantwortung für eine Region, in der ärztliche Unterversorgung schnell Realität werden könnte“, sagt sie. Ein gut funktionierendes Netzwerk von Ärzten, Apotheken, Krankenhaus und weiteren Gesundheitsakteuren sei entscheidend für eine optimale Patientenversorgung.

Kontinuität und Weiterentwicklung

Die Übernahme der Praxis von Dr. Brinkmann bedeutet für die Ärztin die Chance, auf bestehenden Strukturen aufzubauen: mit funktionierenden Abläufen, einem eingespielten Team und langjährigen Patientenbeziehungen. Zugleich will sie die Praxis behutsam modernisieren und anpassen. Ein wichtiger Schritt wird die geplante Praxiserweiterung zum 1. Januar 2026 mit dem Umzug in die Marktstraße (ehemalige Praxis Dr. Schuster) sein. Dort sollen eine moderne EDV-Infrastruktur und digitale Anwendungen das Praxismanagement verbessern und neue Impulse für die Versorgung setzen.

Fokus auf Prävention und persönliche Betreuung

Besondere Schwerpunkte der neuen Hausärztin liegen in der Prävention, der Betreuung chronisch kranker Patientinnen und Patienten sowie einer verständlichen und transparenten Kommunikation. „Ich freue mich darauf, meine eigenen Patienten langfristig zu begleiten und zugleich den hohen Standard von Dr. Brinkmann fortzuführen“, so Dr. Lukic-Jablonka. Für die Unterstützung ihres erfahrenen MFA-Teams sei sie sehr dankbar. Auch die Versorgung der Girkhausener Patientinnen und Patienten bleibe gewährleistet – durch Hausbesuche und die offene Praxis in Winterberg.

Förderprogramm und Netzwerk greifen

Mit Beratungsangeboten, finanzieller Unterstützung und einem starken Netzwerk setzt die Stadt Winterberg konsequent auf eine zukunftssichere medizinische Infrastruktur. Die erfolgreiche Praxisübernahme unterstreicht diesen Weg und macht deutlich, welchen Stellenwert die Gesundheitsversorgung im Alltag der Stadtverwaltung einnimmt.

__________________________

Quelle: Stadt Winterberg, Öffentlichkeitsarbeit – V.i.S.d.P. Rabea Kappen

Bild: v.l.n.r. Bürgermeister Michael Beckmann, Dr. Lukic-Jablonka und Dr. Brinkmann

Fotocredit: Stadt Winterberg