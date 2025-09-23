Stichwahl um Bürgermeisteramt der Stadt Olsberg -Ergebnispräsentation im Rathaus sowie online

Stichwahl um Bürgermeisteramt der Stadt Olsberg –Ergebnispräsentation im Rathaus sowie online

Olsberg. Auch zur Stichwahl um das Bürgermeisteramt für die kommenden fünf Jahre am Sonntag, 28. September, bietet die Stadt Olsberg wieder ihren bewährten Service an, um Informationen aus erster Hand über den Wahlausgang zu bekommen.

Im Ratssaal können alle Interessierten ab 18 Uhr die Ergebnisse aus den einzelnen Stimmbezirken im Rahmen einer Präsentation auf Leinwand je nach Auszählungsstand unmittelbar verfolgen. Ganz besonders sind Jung- und Erstwähler eingeladen, auf diese Weise „Demokratie live“ mitzuerleben.

Alternativ dazu können alle Interessierten die Ergebnisse der Stichwahl direkt am Wahlabend über die Homepage der Stadt Olsberg unter www.olsberg.de abrufen. Hier sind die vorläufigen Ergebnisse sofort einsehbar, sobald sie über den kommunalen Dienstleister Südwestfalen-IT bereitgestellt werden.

Bei der Stichwahl am 28. September treten die Kandidaten Patrick Potthoff (CDU) und Helmut Kreutzmann (SPD) an, die im 1. Wahlgang die meisten Stimmen gewinnen konnten.

___________________________

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Fotocredit: Stadt Olsberg