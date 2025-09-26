VHS Brilon – Vortrag: Ernährung im Alter – ausgewogen und lecker

Ein guter Ernährungszustand ist die Grundlage für Gesundheit und Lebensqualität – und das in jedem Alter. Doch mit den Jahren verändern sich Körper, Gesundheits- und Lebenssituation. Was bedeutet das für die Ernährung? Wie lässt sich der Speiseplan abwechslungsreich und lecker gestalten?

Antworten auf diese Fragen gibt die Diplom-Oecotrophologin Gabriele Mertens-Zündorf am Montag, 6. Oktober, von 17:00 bis 18:00 Uhr im VHS-Haus Brilon. Der Vortrag bietet praxisnahe Tipps und Impulse für eine gesundheitsfördernde Ernährung im Alter.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten. Der Vortragsraum ist barrierefrei zugänglich. Der Abend findet im Auftrag der Vernetzungsstelle Seniorenernährung NRW statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf https://www.vhs-bmo.de/programm/kurs/Vortrag-Ernaehrung-im-Alter-ausgewogen-und-lecker/W13.748#inhalt.

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Symbolbild, Kampus über Pexels

