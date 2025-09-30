„Kamishibai – Werners Erzähltheater“ am 8. und 9. Oktober in der Stadtbücherei Olsberg

Olsberg. Die Stadtbücherei Olsberg lädt für Mittwoch, 8. Oktober, um 14.30 Uhr und Donnerstag, 9. Oktober, um 10.30 Uhr wieder zu „Werners Erzähltheater“ in die Räume der Bücherei ein. Im ersten Kamishibai-Theater nach der Sommerpause erzählt Werner Schwering Kindern im Vor- und Grundschulalter das beliebte Märchen „Hänsel und Gretel“ der Brüder Grimm. Die Zahl der Besucher ist begrenzt. Das Team der Stadtbücherei Olsberg bittet bis Dienstag, 7. Oktober, um Anmeldung unter Telefon 02962/ 979 383.

