Telefonsprechstunde mit Bundestagsabgeordnetem Dirk Wiese

Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese bietet am Donnerstag, 2. Oktober erneut eine Telefonsprechstunde an. „Diesen Donnerstag stehe ich zwischen 16 und 18 Uhr für persönliche Telefonate unter 0291/996713 zur Verfügung und möchte für Anregungen und Fragen den persönlichen Kontakt suchen.“, so Wiese. Anliegen können auch bereits vor der Sprechstunde unter [email protected] angekündigt, bzw. geschildert werden.

