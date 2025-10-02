VHS-Kurs in Brilon: Tartes und Quiches / Vielseitige Klassiker gemeinsam backen

VHS-Kurs in Brilon: Tartes und Quiches / Vielseitige Klassiker gemeinsam backen

Tartes und Quiches sind vielseitige Klassiker, die als Hauptgericht, Snack oder für das Buffet gut ankommen. Es gibt sie herzhaft mit Gemüse, Käse oder Speck oder in süßer Variante mit Obst und feiner Creme. In diesem Kurs backen die Teilnehmenden gemeinsam mit wenigen Handgriffen beeindruckende Tartes und Quiches – für jeden Anlass und Geschmack.

Der Kurs findet am Samstag, 11. Oktober, von 15 bis 17.45 Uhr in Brilon statt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf https://www.vhs-bmo.de/programm/kurs/Tartes-Quiches/W16.002#inhalt.

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Symbolbild / Shkrabaanthony über Pexels

