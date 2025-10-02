Willingen: Nachhaltig und effizient – CO2-Einsparung und Ressourcenschutz im Lagunen-Erlebnisbad

Willingen: Das neue Lagunen-Erlebnisbad wird nicht nur ein Highlight für Gäste und Einheimische, sondern ist auch beispielhaft für nachhaltigen Bäderbetrieb in der Region. Von Anfang an haben die Projektverantwortlichen großen Wert auf eine umweltfreundliche, energieeffiziente Ausrichtung gelegt. Nun zeigt sich: Die Kombination aus innovativer Technik und regionaler Vernetzung zahlt sich aus – für Klima, Ressourcen und Gemeindehaushalt.

Klimafreundliche Wärmeversorgung im Nahverbund

Herzstück des Energiekonzepts ist ein modernes Blockheizkraftwerk, das mit klimaneutralem Biomethan betrieben wird. Die erzeugte Wärme versorgt nicht nur das neue Lagunen-Erlebnisbad, sondern auch das benachbarte Sauerland Stern Hotel. „Ein gutes Beispiel, wie in Willingen Synergien genutzt werden – wirtschaftlich, effizient und klimafreundlich“, so Bürgermeister Thomas Trachte.

Strom vom eigenen Dach

Hinzu kommt eine große Photovoltaikanlage mit rund 660 Modulen, die jährlich ca. 250.000 Kilowattstunden Strom erzeugt – das entspricht dem Verbrauch von rund 62 Vier-Personen-Haushalten. Der Solarstrom wird vollständig direkt im Lagunen-Erlebnisbad und der Eissporthalle verbraucht. Eine intelligente Eigenverbrauchslösung, die langfristig hilft, Stromkosten zu senken und Emissionen zu vermeiden.

Wärme aus der Nachbarschaft

Besonders effizient: Die Abwärme der benachbarten Eishalle wird vollständig genutzt. Bis zu 80 Prozent der elektrischen Energie zur Erzeugung der Kälte in der Eissporthalle wird als Wärme im Lagunen-Erlebnisbad genutzt.

Wasser sparen durch moderne Technik

Ein weiteres Beispiel für gelebte Nachhaltigkeit: Das neue Lagunen-Erlebnisbad setzt auf ein leistungsfähiges Ultrafiltrationssystem, das rund 70 Prozent des Rückspülwassers wiederaufbereitet. So können jährlich rund 18 Millionen Liter Frischwasser eingespart werden – ein Gewinn für Umwelt, Betriebskosten und die regionale Wasserversorgung.

„Wir haben hier ein Bad, das nicht nur hochattraktiv und modern ist, sondern auch nachhaltig und absolut zukunftsweisend“, betont Bürgermeister Thomas Trachte. „Mit unserem innovativen, intelligenten Konzept nutzen wir Energie und Wasser effizient, umweltbewusst und wirtschaftlich.“

Fakten:

Klimafreundliche Wärmeversorgung durch Biomethan-BHKW (gemeinsam mit Hotel)

durch (gemeinsam mit Hotel) Photovoltaikanlage mit 250.000 kWh Jahresleistung

mit 250.000 kWh Jahresleistung Wärmerückgewinnung der Eissporthalle (zur Beckenbeheizung)

der Eissporthalle (zur Beckenbeheizung) 70 % Wasserwiederaufbereitung durch Ultrafiltration (18 Mio. Liter/Jahr)

durch Ultrafiltration (18 Mio. Liter/Jahr) Salzbedarf für Solebecken: 500 m³/Jahr – durch Kreislaufführung optimiert

Hintergrund

Eröffnung Ende 2025

Ende 2025 Projektträger : Kurbetrieb Willingen

: Kurbetrieb Willingen Fläche : ca. 5.600 m²

: ca. 5.600 m² Ausrichtung: Erlebnis, Erholung, Gesundheit

Besonderheiten

Schneeraum

2 Sole-Innenbecken und 2 Sole-Außenbecken mit Panoramablick

Subtropisches Innenambiente mit ausschließlich echten Pflanzen

6 Saunen, davon eine Textilsauna

2 Gradierwerke

2 Dampfbäder

2 Infrarot-Ruheräume, 1 mit hinterleuchteter Salzsteinwand

Floating-Becken (mit hohem Salzgehalt) zur Tiefenentspannung und Stressreduktion

Moderne Gastronomie

2 Außenterrassen

Nachhaltigkeit

Energetisch nachhaltige Ausrichtung mit hoher Priorität

Biomethan-Blockheizkraftwerk versorgt auch das benachbarte Sauerland Stern Hotel (Nahwärmeverbund)

Neue PV-Anlage mit ca. 250.000 kWh Jahresertrag wird fast vollständig in Lagunen-Erlebnisbad und Eissporthalle eigenverbraucht.

Vollständige Nutzung der Abwärme der Eissporthalle zur Beheizung von Wasser und Beckenumgängen im Außenbereich

Wasserwiederaufbereitung von ca. 70%

