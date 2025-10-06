Projektchor für einen Tag – Verlängerung der Anmeldefrist – Chorverband Altkreis Brilon bietet einen Projektchor für einen Tag an.

Am 25.10.2025 um 09.00 Uhr startet der Tag im katholischen Pfarrzentrum, Kirchenstraße 3, 59929 Brilon. Sie können sich noch bis zum 11.10.2025. anmelden. Nach dem Einsingen werden bis in den Nachmittag mitreißende Lieder geübt. Diese kommen werden dann in der Vorabendmesse um 17.00 Uhr zur Aufführung. „Singen ist Wellness“, beim „chorus diem“ erlebt man eine ganz besondere Art von Wellness. Gemeinsames Singen beschwingt und macht gute Laune.

Die Dozenten Stephan Schmitz und Michael Gumenjuk werden die Lieder, kein schweres Chorwerk, mit den Teilnehmern einstudieren. Hierbei soll der Spaß auf gar keinem Fall zu kurz kommen.

Die Teilnahmegebühr incl. Imbiss und Getränke beträgt 15,00 €. Anmeldungen werden ab sofort von Anneliese Ortmann, E-Mail: [email protected], Tel.: 0171 9184389 entgegengenommen.

______________________________

Quelle: Karin Kraft

Bildunterschrift: Teilnehmer des letzten Projektchores beim Proben

Fotocredit: Chorverband