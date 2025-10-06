Verkehrsunfall am Sonntag auf der B 7 bei Brilon – Der Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte jedoch von der Feuerwehr …

Die Feuerwehr Brilon hat am Sonntag, (05.10.2025, 14:15 Uhr) den Fahrer eines Feuerwehrfahrzeuges nach einem Unfall aus seinem Fahrzeug befreit. Das Wechselladerfahrzeug war auf der Umgehungsstraße B 7 zwischen den Abzweigen Rixener Straße und Scharfenberger Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geraten. Das Fahrzeug war auf einer Einsatzfahrt von Meschede zu einem Brandeinsatz nach Marsberg unterwegs.

Der Fahrer war zunächst in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte von der Feuerwehr durch die zerstörte Windschutzscheibe befreit werden. Er wurde an den Rettungsdienst übergeben und verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab und sicherte den Brandschutz an der Einsatzstelle. Zur Unfallursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor. Die B 7 ist gegenwärtig noch voll gesperrt. An der noch andauernden Unfallaufnahme ist auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Hochsauerlandkreis beteiligt. Der Löschzug Brilon war zeitweise mit 25 Feuerwehrkräften im Einsatz.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon, Pressesprecher Marcus Bange

Fotocredit: Feuerwehr der Stadt Brilon