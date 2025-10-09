Peter Liese: Absoluter Unsinn in Zeiten anderer Probleme / Verbot von Bezeichnungen wie „Veggieburger“ oder „Veggiewurst“

Peter Liese: Absoluter Unsinn in Zeiten anderer Probleme / Europäisches Parlament stimmt für ein Verbot von Bezeichnungen wie „Veggieburger“ oder „Veggiewurst“ für vegetarische Ersatzprodukte

Das Europäische Parlament hat heute kontrovers darüber abgestimmt, ob in Zukunft die Bezeichnung „Veggieburger“ oder „Veggiewurst“ für die entsprechenden Produkte noch zulässig ist. „Ich bedauere sehr, dass der Vorschlag eine Mehrheit gefunden hat. Wir sollten die Verbraucher nicht für dumm verkaufen. Wenn auf einer Packung ‚Veggieburger‘ oder ‚Veggiewurst‘ steht, kann jeder entscheiden, ob er das kaufen will oder nicht“, erklärte der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese.

Da der Vorschlag jetzt aber erstmal noch mit den Vertretern der 27 Mitgliedstaaten verhandelt werden muss, hofft und glaubt Liese, dass die Diskussion im Sande verlaufen wird: „Der Ministerrat wird diese aus meiner Sicht unsinnige Forderung ablehnen. Es bleibt also alles beim Alten. Wir kämpfen gerade erfolgreich für so viele bürokratische Erleichterungen für die Betriebe und Menschen in unserer Region, da ist diese Forderung nach mehr Regulierung absolut fehl am Platz. Es ist wirklich schade, dass sich die Mehrheit im Europäischen Parlament in einer Zeit, in der wir wirklich andere Probleme haben, mit so einem Unsinn beschäftigt.“

