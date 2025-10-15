Tipp: Olsberg, Samstag, 25. Oktober 2025, am Seelenort Eisenberg / Philippstollen. SeelenKraft – im Philippstollen zur inneren Balance finden
Befreiung von Ängsten und Sorgen – Vertrauen gewinnen – Sich seiner selbst bewusst werden – Die Kraft der Stille erspüren – Selbstheilungskräfte aktivieren – Lebens-Energie tanken – Zur inneren Ruhe kommen – Eine Inspiration für Geist und Seele
- Veranstalter: Heimatbund Olsberg „Team Bergbau“
- Leitung: Hans-Dieter Frigger
- Start: 15:00 Uhr | Dauer: ca. 1,5 Stunden
- Treffpunkt: Stolleneingang Philippstollen, Eisenberg 1, Olsberg
- Hinweis: Bitte tragen Sie witterungsentsprechende Kleidung und feste Schuhe. Die Temperatur im Stollen beträgt ca. 8 Grad.
- Teilnehmerzahl: max. 8 | Anmeldung: bis zum Vortag möglich
- Kosten: 6,00 € p.P.
- Seelenort: Eisenberg
___________________________
Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH
Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Tel. 02962-97370
Am Markt 4, 59929 Brilon, Telefon: 02961 96990
____________________________
Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH
Fotocredit:©Klaus-Peter Kappest, Philippstollen