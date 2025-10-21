Brilon und Ortsteile: Kostenlose Schadstoffsammlung durch die Firma Lobbe vom 27. bis 28. Oktober 2025

Brilon und Ortsteile: Kostenlose Schadstoffsammlung durch die Firma Lobbe vom 27. bis 28. Oktober 2025

wieder eine mobile, kostenlose Schadstoffsammlung durch. Zu den Schadstoffen zählen u. a. Farben, Lacke, Leim- und Klebemittel, Medikamente, Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, ölverschmutzte Abfälle, etc. Der Sonderabfall aus Haushalten sollte möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet abgegeben werden. Die Schadstoffe dürfen nur direkt am „Schadstoffmobil“ abgegeben werden. Ein vorheriges Abstellen an den jeweiligen Sammelstellen ist nicht zulässig, da sie vor allem für Kinder eine Gefahr darstellen können.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass am Schadstoffmobil kein Altöl mehr angenommen wird. Die Händler, die Öl zum Verkauf anbieten, sind schon seit Jahren gesetzlich zur Rücknahme verpflichtet. Die Entsorgungskosten sind schon im Kaufpreis enthalten.

Die Firma Lobbe nimmt des Weiteren auch keine Leuchtkörper wie Leuchtstoffröhren, etc. am Schadstoffmobil mehr an. Diese können kostenlos über die allgemeine Elektroschrottsammlung entsorgt werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an das Abfallberatungsbüro der Stadt Brilon / Firma Lobbe unter der Telefonnummer: 02961 / 976660.

Es besteht ferner die Möglichkeit, außerhalb der einzelnen Sammeltage die Schadstoffe ganzjährig direkt bei der Firma Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG (Gallbergweg 7) von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr abzugeben.

Die einzelnen Haltestellen werden wie folgt angefahren:

Montag, 27. Oktober 2025

Madfeld Margarethenstraße 7 12.00 – 12.15 Uhr

Rösenbeck Killian-Kirchhoff-Haus 12.35 – 12.50 Uhr

(ehem. Schule)

Messinghausen Hüttenplatz 13.10 – 13.25 Uhr

(gegenüber Gaststätte Plett)

Hoppecke Bürgerhaus 13.45 – 14.00 Uhr

Bontkirchen Konsumplatz 14.20 – 14.35 Uhr

Gudenhagen Parkplatz am Freibad 15.05 – 15.20 Uhr

Petersborn Sportplatz 15.45 – 16.00 Uhr

Brilon-Wald An der Kirche 16.20 – 16.35 Uhr

Brilon Stadt Gallbergweg 7 17.00 – 18.00 Uhr

____________________________________

Dienstag, 28. Oktober 2025

Altenbüren Sportplatz 11.45 – 12.00 Uhr

Esshoff Bushaltestelle 12.20 – 12.35 Uhr

Rixen Wendehammer 12.55 – 13.10 Uhr

Scharfenberg Parkplatz gegenüber der Kirche 13.30 – 13.45 Uhr

Wülfte Schützenhalle 14.05 – 14.20 Uhr

Alme Gemeindehalle 14.40 – 14.55 Uhr

Nehden Sportplatz 15.15 – 15.30 Uhr

Radlinghausen Wallmei Nr. 1 15.50 – 16.05 Uhr

Thülen Hinter der Schützenhalle 16.25 – 16.40 Uhr

Brilon Stadt Gallbergweg 7 17.00 – 18.00 Uhr

____________________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Fotocredit: AdobeStock 565943820 / Brisystem