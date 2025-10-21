Briloner Frauenchor Just for Joy im Probenfieber – Mit Herz, Humor und hoher Konzentration

Briloner Frauenchor Just for Joy im Probenfieber – Mit Herz, Humor und hoher Konzentration

Der Frauenchor Just for Joy überließ am 11. und 12. Oktober nichts dem Zufall. Zwei Tage lang verwandelten die Sängerinnen das Briloner Pfarrzentrum in ihre musikalische Klangwerkstatt, um sich intensiv auf ihr großes Konzert am 09. November 2025 im Bürgerzentrum Kolpinghaus vorzubereiten.

Unter der Leitung von Melanie Howard-Friedland erhielten alle Stücke des Konzertprogramms einen Feinschliff, mal durch präzise gesetzte Dynamik, mal mit frisch erdachten choreografischen Elementen, solistischen Liederparts oder auch mit dem Einsatz von Instrumenten. Die stimmliche Präsenz stand stets im Mittelpunkt, aber ebenso der Ausdruck und die leisen, feinen Nuancen.

Neben konzentrierter Probenarbeit kam auch die Chorgemeinschaft nicht zu kurz: In den Pausen wurde gelacht, geplant und motiviert weitergesponnen, denn ein gutes Konzert entsteht nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Miteinander.

Just for Joy ist bereit, das Publikum am 09.11.2025 um 17 Uhr in Brilon in ein märchenhaftes Klangabenteuer zu entführen. Und mit den „12 Räubern“, dem Männerchor aus Hünsborn, an ihrer Seite wird die musikalische Vorfreude in eine Klangfreude auf der Bühne und im Saal münden.

Für Kurzentschlossene: Wenige Restkarten für 15 € (ermäßigt 5 €) erhältlich bei Bücher Podszun Brilon, BWT Brilon oder per Mail an [email protected]

___________________________

Quelle: Silvia Behle

Fotocredit: Carolin Harndt