Olsberg: Die Gesundheitsfachschule für PTA lädt ein zum Tag der offenen Tür

Olsberg/Hochsauerlandkreis. Am Samstag, 8. November von 10 bis 16 Uhr können sich alle interessierten Schülerinnen und Schüler und deren Eltern über das Berufsbild von pharmazeutisch-technischen Assistenten und Assistentinnen informieren und die Räumlichkeiten in der Paul-Oventrop-Straße 6a ansehen.

Zum Thema „Fit in den Winter“ werden Arzneimittel in den Klasse und Laboren von den Auszubildenden der Gesundheitsfachschule hergestellt und geprüft. Interessante Mitmachaktionen, wie zum Beispiel Kapselfüllen mit Vitamin C oder Ausgießen von Lippenpflegestiften, laden ein, in lockerer Atmosphäre Fragen zu einer abwechslungsreichen Ausbildung, dem Bewerbungsverfahren und zu unterschiedlichen Berufsbildern aus dem Bereich Apotheke, Gesundheit und MINT zu stellen.

Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann einen persönlichen Termin zur Beratung oder zu einem Schnuppernachmittag vereinbaren. Weitere Informationen können telefonisch unter 0291 945390 oder per Mail an [email protected] angefordert werden.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.)

Fotocredit: Pressestelle Hochsauerlandkreis