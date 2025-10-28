VHS Brilon: Vortrag zur Gewaltfreien Kommunikation

VHS Brilon: Vortrag zur Gewaltfreien Kommunikation

Dieser Vortrag beleuchtet das Konzept der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Marshall Rosenberg. Die Teilnehmenden erhalten praktisches Handwerkszeug für die Umsetzung im Alltag. Rosenberg, Begründer der Gewaltfreien Kommunikation, hat sich die Frage gestellt, was Menschen dazu bewegt, Gewalt anzuwenden. Er entdeckte, dass die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, eine wesentliche Rolle dabei spielt.

Der Vortrag findet am Dienstag, 4. November, von 17.30 bis 18.30 Uhr im VHS-Haus in Brilon, Kreuziger Mauer 31, statt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS in Brilon unter 02961 6416 sowie online auf www.vhs-bmo.de.

__________________________

Quelle: Astrid Stute, Geschäftsstelle Brilon

Fotocredit: Fauxels über Pexels

VHS Brilon-Marsberg-Olsberg

59929 Brilon · Kreuziger Mauer 31 · Tel. 02961 6416 · Fax 02961 51453

34431 Marsberg · Hauptstraße 49 · Tel. 02992 1280 · Fax 02992 2044

59939 Olsberg · Hauptstraße 73a · Tel. 02962 3080 · Fax 02962 6986