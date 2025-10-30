Bigge: Bahnübergang Hauptstraße zeitweise gesperrt

Bigge/Olsberg. Weil die Deutsche Bahn hier Sanierungsarbeiten durchführt, muss der Bahnübergang im Bereich der Hauptstraße in Bigge voll gesperrt werden – und zwar von Donnerstag, 6. November, 20 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, 8. November, 22 Uhr. In dieser Zeit führt eine Umleitung in beiden Fahrtrichtungen über die Stadion- sowie die Bahnhofstraße. Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

