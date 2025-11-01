„Nun sich der Tag geendet hat“ in der Evangelischen Stadtkirche Brilon – Susanne Lamotte mit ihrem neuen Ensemble bei „Musik am Mittwoch“

Das Team von Brilon Kultour und der Evangelischen Stadtkirche lädt am Mittwoch, 5. November 2025 wieder herzlich zur Konzertreihe „Musik am Mittwoch“ um 19 Uhr ein. Das neu gegründete „Ensemble sine nomine“ unter der Leitung von Susanne Lamotte präsentiert eine Abendmusik mit Werken und Liedern verschiedener Epochen von Monteverdi, Schütz, Reger und Brahms.

Mit dabei sind Bläser unter der Leitung von Siegmar Paschkewitz und Kinder des Schulchores der Franziskus Grundschule Bruchhausen, die Gesamtleitung liegt in den Händen von Susanne Lamotte. Alle Interessierten sind bei freiem Eintritt zu diesem musikalischen Abend in der Evangelischen Stadtkirche eingeladen. Der Einlass der Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr.

Quelle: Thomas Mester Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Abendmusik mit dem „Ensemble sine nomine“ in der Evangelischen Stadtkirche Brilon

Fotorecht: M. Osh